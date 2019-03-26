Готові для видачі паспорти українцям видаватимуть за день і під час виборів – ДМС

У Державній міграційній службі України повідомили, що у переддень та день проведення виборів президента 30 та 31 березня українці, які з певних обставин очікували на видачу паспортів, зможуть їх отримати за готовності.

«Державна міграційна служба України сприяє тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України. Тому у переддень та день проведення виборів 30 та 31 березня 2019 року організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС на території усієї України», – йдеться в повідомленні.

За даними ДМС, відомство звернулося до поліграфічного комбінату «Україна» щодо «невідкладного виготовлення» паспортів.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента.