ГПУ: оголошена підозра жінці, яка анонімно перерахувала партії 2,2 млн гривень

Правоохоронці оголосили підозру жінці, яка анонімно здійснила внесок на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень, повідомила Генеральна прокуратура України.

Громадянці інкримінують порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (стаття 159-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, громадянка, усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків. Та, у свою чергу, використавши службове становище та адміністративний вплив на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

Генеральна прокуратура України не уточнила назву партії.

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.

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