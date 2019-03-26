У 17 фінансових звітах кандидатів у президенти є порушення – НАЗК

Національне агенство з питань запобігання корупції повідомило про завершення аналізу проміжних фінансових звітів кандидатів у президенти України, у документації 17-ти з них зафіксовано порушення.

«Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті!», – йдеться в повідомленні НАЗК.

За даними відомства, фінансові звіти перевіряли на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідності інформації, отриманої від банків тощо.

Раніше НАЗК і ЦВК створили спеціальну робочу групу з контролю за формуванням виборчих фондів кандидатів і перевірки фінансових звітів.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента.