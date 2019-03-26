Офіс Гриценка в Києві «мінували», вибухівки не знайшли – поліція

Невідомий чоловік повідомив про «замінування» офісу кандидата у президенти України Анатолія Гриценка в Києві, повідомляє місцева поліція.

«Анонімне повідомлення надійшло на спецлінію 102: невідомий розповів, що вчора під час розпиття алкогольних напоїв його знайомий говорив про замінування офісу кандидата на посаду президента України Анатолія Гриценка. Зловмисник навіть показав йому пакет із пристроєм, схожим на вибухівку. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти профільних служб», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що евакуювали людей із приміщення і проводили перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Небезпечних при цьому предметів не виявили, кажуть у поліції.

Анатолій Гриценко у повідомленні у Facebook написав, що 26 березня перебуває в Дніпрі. «Вибухівки не виявлено, обійшлося без політичних провокацій», – написав він.

Раніше цього місяця поліція повідомляла про затримання чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Львові. Йому загрожує ув’язнення до шести років.

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні (огляд преси)

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента