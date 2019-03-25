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25 Березень 2019, Київ 21:04
Новини | Політика

Депутат Ради з «Блоку Порошенка» позивається до Гриценка

Сергій Березенко, заступник лідера фракції «Блоку Петра Порошенка»

Депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Березенко заявив 25 березня, що позивається до кандидата в президенти України Анатолія Гриценка з вимогою вибачитися за «відвертий наклеп і голослівні заяви».

«У позові вказав символічну суму компенсації – одну гривню», – написав Березенко у Facebook і додав, що готовий відкликати свою заяву, вказавши, що «навіть зараз Гриценко ще має шанс вибачитися за свої слова».

В ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» 7 лютого Анатолій Гриценко заявив, нібито президент Петро Порошенко наказав виділити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, і одним із організаторів схеми назвав депутата Березенка.

11 березня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему з підкупу виборців, до організації якої, за його словами, ймовірно причетний заступник голови президентської фракції Сергій Березенко.

Керівник МВС Арсен Аваков під час спільного брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, генпрокурором Юрієм Луценком і головою СБУ Василем Грицаком щодо проведення виборів президента України. Київ, 12 березня 2019 року
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