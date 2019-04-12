«Умиротворитися» після виборів: 10 найцікавіших міст «квітучої» України

Набридлі політичні повідомлення, постійна агітація і негативні коментарі? Відпочиньте й віднайдіть своє натхнення в квіткових місцях України. Адже, нарешті, прийшла весна, й так хочеться чогось красивого. Радіо Донбас.Реалії продовжують розповідати про унікальні місця України – цього разу пропонуємо 10 долин, куди потрібно поїхати у квітні-травні, щоб встигнути на цвітіння унікальних рослин. Знайти дикі квіти, побувати в Японії, не виїжджаючи з України, чи відвідати Голландію, купивши квитки в Чернівці – що обираєте ви?

Милуватися крокусами

Село Колочава (Закарпаття) – куточок України з чистим гірським повітрям і мальовничими краєвидами. З березня і до середини квітня це село потопає у фіолетових полях – тут цвітуть крокуси, або, як ще називають це місце, Долина шафранів. Назва «крокус» пов’язана з грецькою міфологією, адже греки вважали цю рослину символом щастя: боги перетворили молодика на ім’я Крокус на квітку шафрану, щоб урятувати його від неподіленого кохання до німфи, яка теж стала квіткою. Тож, щоб стати щасливими, обов’язково відвідайте «синю долину».

Фотографуватися, наче ви в Японії

У середині квітня в Ужгороді зацвітає японська сакура. І вулиці міста перетворюються на казкові рожеві сади з неймовірними ароматами. Взагалі до Ужгорода саджанці сакури привезли з Австрії ще у 1923 році, і що цікаво, зараз японська вишня росте на свої батьківщині, у деяких штатах Америки та українському Закарпатті. Щороку тут проводиться «Сакура-фест», і 2019-й не став винятком. Тож пакуйте валізи і готуйтеся насолоджуватися невеличким шматочком Японії в Україні. У рамках фестивалю проведуть виставку писанок, фестиваль театрального мистецтва, винний фестиваль, чемпіонат з хіп-хопу, турнір з футболу та плавання, а також безплатну екскурсію містом. Тож занотовуйте дати – з 12 по 27 квітня.

Побачити найбільшу долину нарцисів

І знову треба їхати на Закарпаття, але цього разу вже у місто Хуст. Саме тут на території Національного заповідника розлігся найбільший у світі природний масив, де цвіте нарцис вузьколистий. Як запевняють науковці, ці квіти на Закарпатті ніхто не садив, а ростуть вони на цих землях вже близько десяти тисяч років, тобто від льодовикового періоду. Весною урочище Кіреші біля Хуста перетворюється на 265 гектарів трав’яного моря з білими «зірками» нарцисів. У світі існують десятки тисяч сортів декоративних нарцисів. Всі вони вважаються отруйними. У давніх греків ця рослина символізувала смерть та смуток, а у римлян нарцис називали «квіткою переможців».

Доторкнутися до «душі воїнів»

Херсонські гори – це не дуже відомий український туристичний маршрут, а дарма. Саме тут, за словами місцевих, «зустрічаються степовий та морський вітер», а ще у квітні розквітає долина ірисів. Місцеві кажуть, що ці квіти – це душі воїнів, які нагадують про велич історії цієї землі. Іриси розквітають усього на кілька днів і в цей час покривають майже всі лиманські схили – море диких квітів на тлі безкрайнього плеса лиману, а ще й якщо ясна погода, то взагалі можна сфотографувати всі відтінки синього.

Припливти за орхідеями і рожевими пеліканами

На Кінбурнській косі (Миколаївська область) налічується до семи видів орхідей, і ростуть вони настільки щільно, що на одному квадратному метрі можна знайти до ста рослин. Крім того, тут є й «орхідне поле» – найбільше в Європі поле наземних орхідей, його площина близько 60 гектарів. Орхідеї називаються квітами-аристократами, бо, на думку науковців, ці рослини унікальні. Їхні квіти нагадують птахів та метеликів, вони переливаються всім можливими кольорами, а також мають тонкий аромат.

Також на Кінбурнській косі можна зустрітися з унікальним тваринним світом – дикими конями, рожевими пеліканами, різними чайками. Але дістатися сюди можна лише катером.

Відчути дику природу

Заповідник «Асканія-Нова» – це один з небагатьох куточків України, який зберіг свою недоторканість. 11 тисяч гектарів дикої природи – прогулюються стада бізонів, оленів і зебр, ростуть блакитні іриси і яскраво-червоні тюльпани, а головне – ніжко-бузкова ковила, яка немов вкриває всю землю сріблястим серпанком. Ось саме таким ми звикли бачити степ. До речі, це єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг.

Приїхати до української «Голландії»

У село Мамаївці Чернівецької області треба їхати через Долину тюльпанів. Це один гектар, на якому щороку висаджується понад 60 видів тюльпанів, і коли вони розквітають, уся територія немов вибухає яскравими кольорами – білим, жовтим, фіолетовим, червоним. Крім того, ви побачите високі та мініатюрні тюльпани з пухнастими пелюстками, які нагадують папуг, і класичні, які вже давно стали символом весни. Також щороку у квітні тут поблизу села відбувається тематичний фестиваль.

Знайти дикі тюльпани

А якщо ви все ж таки прихильники диких тюльпанів, то треба їхати у заповідні долини у заплавах Дністра та Рибниці. Тут ви побачите рябець шаховий, який занесений до Червоної книги. Від власне тюльпанів, звичних для більшості, ця квітка відрізняється меншим розміром і тоншими пелюстками і стовбуром. Колір – щось середнє між фіолетовим та бордовим, але зустрічаються і дуже рідкісні екземпляри – білі, жовті чи білі в горошок.

Відвідати гоголівську Диканьку

Бузковий гай лежить на південній околиці села Диканьки Полтавської області. У 1822 році на цьому місці був глиняний кар’єр, де добували сировину для цегельного заводу, але господар цих земель Кочубей створив квітковий подарунок для своєї невиліковно хворої дочки Анни. Для цього завезли 40 сортів бузку з різних країн світу. Зараз тут збереглося всього 5 сортів таких квітів, але цей гай вважається найбільшим у світі. Проте радять сюди їхати все ж таки у травні. Щороку тут відбувається свято «Пісні бузкового гаю». Цього року на Полтавщині чекають гостей 11 травня.

Сходити в парк

Якщо ж у вас немає часу подорожувати країною, а дуже хочеться натхнення, то вас вже чекають магнолії у більшості національних ботанічних садів найбільших міст країни – Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Кажуть, що квітучі магнолії заспокоюють душу. Тож зможете і помилуватися прекрасними квітами, і насолодитися терпким запахом, і просто «умиротворитися» після виборів.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)