Фоторепортаж: у Києві розцвіли магнолії

У київському Ботанічному саду імені Фоміна розцвіли перші магнолії. Дерева почали розпускатися кілька днів тому, коли стовпчик термометра піднявся до позначки +15 градусів. Поки що квіти з’явилися лише на трьох деревах, цвітіння решти магнолій очікується через 5-7 днів. Відвідувачі саду насолоджуються ароматом, роблять «селфі» на тлі кущів. Але, на жаль, не всі відвідувачі турботливо ставляться до квітів. Час від часу на землі біля магнолій з’являються обірвані пелюстки квітів.
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