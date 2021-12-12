Посол США у Греції представив програму боротьби з дезінформацією і звернув увагу на Україну

Посол США у Греції представив проєкт DisinfoHacks щодо боротьби з дезінформацією. Джеффрі Пайєтт назвав дезінформацію однією з проблем, з якою зустрічаються світові демократії.

Дипломат звернув увагу на дезінформацію про пандемію коронавірусу та вакцинацію та нагадав слова держсекретаря Ентоні Блінкена про масштабну російську кампанію навколо України. За словами Пайєтта, дії Москви – частина програми Кремля для виправдання потенційного вторгнення на українську територію.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».