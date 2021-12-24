Кремль витратив на організацію пресконференції Путіна понад півтора мільйона доларів

Управління справами президента Росії витратило 117 мільйонів рублів (понад півтора мільйона доларів) на організацію пресконференції президента Володимира Путіна. Про це з посиланням на дані держзакупівлі пишуть російські ЗМІ.

У тому числі на дезінфекцію журналістів, які прийшли на пресконференцію витратили 1,4 мільйона рублів (понад 19 тисяч доларів). За даними держзакупівлі, це – сума дводенної оренди шести дезінфекційних кабін, які були встановлені при вході, і засобів із частинками срібла, що розпорошувалося на кожного, хто проходить через кабіни.

Видання «Медуза» зазначає, що немає жодних лікарських організацій, які рекомендували б використовувати срібло таким чином.

17-а передноворічна пресконференція Путіна пройшла 23 грудня у московському Манежі. Цього року на захід не було вільної акредитації – Кремль сам обирав і запрошував представників тих чи інших ЗМІ. У списку в результаті опинилися 507 людей, більше ніж половина з них – із регіонів.

Серед акредитованих були також журналісти Радіо Свобода, телеканалу «Дождь» і видання «Медуза», визнаних російською владою ЗМІ – «іноагентами». При цьому жодному зі співробітників цих ЗМІ запитання поставити так і не дали.

Журналістів «Нової газети», головний редактор якої Дмитро Муратов цього року отримав Нобелівську премію миру, на зустріч із Путіним не запросили, пояснивши це обмеженнями Росспоживнагляду.

Кореспондент українського агентства УНІАН Роман Цимбалюк не пішов на пресконференцію президента Росії Володимира Путін, хоча отримав запрошення.

За словами Цимбалюка, йому «незліченну кількість разів» телефонували з пресслужби Кремля, питаючи, чи він відвідає захід. Натомість журналіст нагадав, що проти нього в Росії відкрили кілька адміністративних проваджень за звинуваченнями в екстремізмі.