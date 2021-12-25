Посольство США привітало Україну із 30-річчям визнання її незалежності

Посольство США в Україні виступило із вітальною заявою у зв'язку із 30-річчям визнання Білим домом України як незалежної і суверенної держави.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні у Facebook.

«Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України», – йдеться у заяві.

У посольстві США наголосили, що зараз відносини між країнами міцні, як ніколи.

«Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України», – стверджують у посольстві.

Визнання України як незалежної держави з боку США відбулося майже через місяць після проведення Всеукраїнського референдуму про незалежність – 25 грудня 1991 року.

Дипломатичні відносини між Україною та США було встановлено 3 січня 1992 року.

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки – остаточної дати ще немає.