До Одеси прибув корабель французьких ВМС

До Одеси прибув корабель французьких Військово-морських сил Auvergne, повідомили у п’ятницю в пресцентрі командування Військово-морських сил ЗСУ.

«До одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об’єктах противника», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM Auvergne у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

За інформацією посольства Франції в Україні, корабель перебуватиме в порту кілька днів. Він, зокрема вестиме патрулювання у Чорному морі протягом трьох тижнів.

«Регулярне перебування кораблів ВМС Франції в Чорному морі має на меті забезпечити автономну спроможність Франції оцінити ситуацію в цій стратегічній для Європи зоні, відмітити відданість Франції вільному пересуванню на морі та у повітрі, а також підтримувати оперативну сумісність із сусідніми та союзними флотами, присутніми в цій зоні. Загалом з 2014 року ВМС Франції нараховує понад 30 заходів у Чорне море», – повідомили у посольстві.

Корабель Auvergne вважається найсучаснішим у складі ВМС Франції. Його довжина – 142 метри, ширина – 20 метрів, осадка – 5 метрів. На борту є новітнє радіоелектронне обладнання, 76-міліметрова скорострільна гармата, три гармати з системою дистанційного керування «Нарвал», зенітні ракети вертикального старту, вертоліт NH90 тощо.