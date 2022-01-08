В Україну не пустили російського актора – він знімався у Криму

Українські прикордонники не пустили до країни російського актора, повідомила 8 січня Державна прикордонна служба.

«34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула. Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок вʼїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу», – ідеться в повідомленні.

Також прикордонники вказують, що під час бесіди актор «відхрещувався» та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові, він також казав, що прямував в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства актор отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

Видання «Українська правда» зазначає з посиланням на свої джерела, що йдеться про російського актора В’ячеслава Чепурченка. Він брав участь у зйомках серіалу «Гурзуф» в окупованому Росією Криму.