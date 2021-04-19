Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» 75 тисяч рублів, щоб потрапити в Україну

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали росіянина, який не міг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що громадянин Росії прибув у «Бориспіль» рейсом з Мінська.

«Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону, 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 000 російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії», – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що від початку року прикордонники припинили понад 460 спроб хабарництва.