Російській танцівниці на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконні відвідини Криму – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що через незаконне відвідування тимчасово окупованої території Криму заборонили в’їзд в Україну на три роки російській танцівниці.

«Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» виявили чергову порушницю, громадянку Російської Федерації. Під час контролю прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту з’ясували, що на півострові жінка перебувала кілька років тому. Охоронці кордону звернули увагу на іноземку, оскільки відносно неї була попередня інформація від інших правоохоронних органів щодо можливої незаконної подорожі в Крим. У ході встановлення всіх обставин стало відомо, що росіянка 1967 року народження потрапила в Сімферополь літаком з Москви влітку 2018 року. В окупованому Росією Криму вона брала участь в гала-концерті, є танцівницею та хореографом. Через порушення прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном 3 роки», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Інформації про особу танцівниці в ДПСУ не вказують.

У ДПСУ нагадали, що підставою для заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства є порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї, або спроба потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

У січні українські прикордонники виявили понад 60 громадян, які порушили правила в’їзду до окупованого Криму.