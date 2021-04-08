Заворушення в Північній Ірландії: спалений автобус і десятки постраждалих поліцейських

Влада Північної Ірландії закликала зупинити «абсолютно неприйнятне» насильство у Белфасті на тлі заворушень останніх днів. Їх пов’язують, серед іншого, з невдоволенням щодо виходу Великобританії з ЄС і новими через це правилами торгівлі, а також із рішенням прокуратури не притягати високопоставлених політиків з католицької проірландської партії Sinn Fein («Шинн Фейн») до відповідальності за порушення карантинних заходів. Політики минулого літа були на похороні колишнього лідера угруповання «Ірландська республіканська партія».

8 квітня у загальнопартійному зверненні, а виконавча влада в Північній Ірландії складається переважно з юніоністських, націоналістичних і центристських партій, спричинені заворушеннями руйнування названо «неприйнятними і невиправданими».

Так, 7 квітня у Белфасті в результаті заворушень постраждали щонайменше 55 поліцейських. За повідомленнями, юрба людей спалила автобус.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у твітері написав, що «глибоко стурбований сценами насильства» в Північній Ірландії, і закликав до «діалогу».

Північна Ірландія є децентралізованою частиною Сполученого Королівства, в якій влада розподілена між протестантськими і католицькими політичними партіями. Деякі жителі Північної Ірландії ідентифікують себе як британці, інші – як ірландці.