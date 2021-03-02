Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 березня 2021, Київ 15:10
Новини | Політика

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну заслуженій артистці Росії

Акторка прибула в аеропорт «Бориспіль» рейсом «Мінськ-Київ».

У вівторок, 2 березня, українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну акторці театру та кіно, заслуженій артистці Росії, яка незаконно відвідувала окупований Крим. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що акторка прибула в аеропорт «Бориспіль» рейсом «Мінськ-Київ».

«Росіянка пояснила, що на український півострів їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. В той же час зафіксовано і інші її візити на окуповану Росією територію України. З її слів в Україні вона планувала взяти участь у кінозйомках», – мовиться у повідомленні.

Громадянці Росії заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки, а також притягли до відповідальності за статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона вже вилетіла з України зворотним рейсом до Білорусі, додали в Держприкордонслужбі.

Ім’я та прізвище акторки не називають, її коментарі відсутні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG