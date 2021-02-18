У ДПСУ не змогли підтвердити особу та обставини смерті чоловіка, вбитого ФСБ на кордоні з Росією

Державна прикордонна служба України не може підтвердити особу та повідомити обставини смерті громадянина України Євгена Голубєва у грудні 2020 року на кордоні з Росією. Про це заявили у ДПСУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Державна прикордонна служба України не може повідомити про обставини смерті даного громадянина і підтвердити його особу, оскільки ситуація відбувалася на території Російської Федерації. Про отриману від російської сторони інформацію щодо особи загиблого Сумський прикордонний загін повідомив відповідні правоохоронні органи для проведення подальшої перевірки», – зазначили у Держприкордонслужбі.

У ДПСУ розповіли, що ситуація, ймовірно, сталася в ніч з 3 на 4 грудня 2020 року. Стосовно цього з російською стороною провели низку зустрічей.

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За даними ДПСУ, російська сторона не надала жодних доказів факту порушення режиму державного кордону.

«Українська сторона не визнала та спростувала факт порушення державного кордону з України в Російську Федерацію. У ході проведення останньої зустрічі російська сторона також зазначила прізвище, ім’я та по батькові громадянина, який, за їх інформацією, є громадянином України. Цей факт, нібито, встановлено слідчими органами Російської Федерації», – додали в ДПСУ.

Як повідомляло Радіо Свобода, Міністерство закордонних справ України не має офіційної інформації щодо загибелі українця Євгена Голубєва у грудні 2020 року на кордоні з Росією.

«Незважаючи на неодноразові звернення Посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, станом на 15 лютого 2021 року російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії… Офіційна інформація щодо обставин загибелі Євгена Голубєва у МЗС України наразі відсутня», – розповіли в МЗС.

У міністерстві додали, що за даними МЗС Росії, Голубєв залишив територію Росії 30 березня 2019 року.

На території Росії в ніч на 4 грудня 2020 року загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (1 березня 1993 року народження).

Раніше 4 грудня 2020-го Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня 2002-го прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йдеться в повідомленні ФСБ.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».

В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня 2020-го з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.