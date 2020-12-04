Росія не надала жодних підтверджень порушення кордону з боку України – ДПСУ

Російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку, повідомили 4 грудня в Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ.

«Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації, водночас жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації вони не надали і про особу, яка, з їхніх слів, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати», – ідеться в повідомленні.

Російська сторона уточнила, що подія нібито відбулася на напрямку російського населеного пункту Пороз.

«На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і не має інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників», ­– додають у ДПСУ.

Раніше 4 грудня Державна прикордонна служба України інформувала, що перевіряє повідомлення Прикордонної служби ФСБ Росії про стрілянину на кордоні. Українські прикордонники вказували, що «відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона».

Перед тим 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».