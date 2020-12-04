ДПСУ не підтверджує повідомлення ФСБ Росії про стрілянину на кордоні

Державна прикордонна служба України перевіряє повідомлення Прикордонної служби ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, але наразі не може підтвердити ці дані.

«За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11:00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом (це 23:00 попередньої доби за Києвом – ред.). Прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд із кордоном з Росією. Крім того, російська сторона до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. На даний час додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону», – ідеться в повідомленні ДПСУ, оприлюдненому на сайті служби 4 грудня.

Українські прикордонники додали, що «відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона».

Раніше 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».

З Бєлгородською та Воронезькою областями Росії межують Харківська та Луганська області України, але де саме стався інцидент, поки невідомо.