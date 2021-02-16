МЗС України не має офіційної інформації про загибель чоловіка, вбитого ФСБ на кордоні з Росією

Міністерство закордонних справ України не має офіційної інформації щодо загибелі українця Євгена Голубєва у грудні 2020 року на кордоні з Росією. Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Незважаючи на неодноразові звернення Посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, станом на 15 лютого 2021 року російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії… Офіційна інформація щодо обставин загибелі Євгена Голубєва у МЗС України наразі відсутня», – розповіли в МЗС.

У міністерстві додали, що за даними МЗС Росії, Голубєв залишив територію Росії 30 березня 2019 року.

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Як повідомляло Радіо Свобода, на території Росії в ніч на 4 грудня 2020 року загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (1 березня 1993 року народження).

За словами співрозмовника Радіо Свобода, вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах «для своїх», які полюбляють рибалити.

Водночас співрозмовник Радіо Свобода у правоохоронних органах зазначив, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

Раніше 4 грудня 2020-го Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня 2002-го прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йдеться в повідомленні ФСБ.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».

В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня 2020-го з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.