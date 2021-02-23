«Незаконно відвідував Крим»: прикордонники заборонили в’їзд в Україну громадянину Росії

Прикордонники Житомирського загону не пропустили в Україну 32-річного росіянина, який, як стверджують у відомстві, незаконно відвідував окупований Росією Крим. Як уточнюється, він двічі відвідував територію півострова після 2014 року, пише прес-служба відомства.

«При здійсненні контрольних заходів в пункті пропуску Виступовичі прикордонники відділу Овруч виявили 32-річного іноземця, який двічі в 2018 і 2019 роках здійснював незаконний в’їзд-виїзд в Автономну Республіку Крим. Як з’ясувалося чоловік незаконно перетинав кордон з території Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

У прикордонній службі зазначили, що росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.