Прикордонники: в Україну не пустили росіянина – топменеджера одного з холдингів

Державна прикордонна служба повідомляє, що прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у пункті пропуску «Жуляни» не пропустили в Україну громадянина Росії, топменеджера одного з холдингів, що незаконно відвідував окупований Крим.

«Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом із Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим. Сам іноземець виявився топменеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями», – йдеться в повідомленні.

Імені громадянина Росії у ДПСУ не називають. Йому заборонили в’їзд в Україну на три роки і відправили зворотним рейсом до Варшави.