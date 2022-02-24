Канада запроваджує санкції проти 58 росіян та компаній

Канада запроваджує додаткові санкції проти 58 фізичних та юридичних осіб Росії, враховуючи представників російської еліти та членів їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Під санкції потрапили члени Ради безпеки Росії, зокрема міністр фінансів Антон Силуанов, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр юстиції Костянтин Чуйченко. Канада також заявила, що скасує експортні дозволи, видані Росії.

Перед цим про запровадження санкцій щодо російських банків, активи яких становлять не менше від одного трильйона доларів, серед них – банк ВТБ, оголосили США. Крім того, в США додали, що санкції також торкнуться «Сбербанку», «Газпромбанку», банку «Открытие», «Совкомбанку» і «Новикомбанку». Після цих повідомлень котирування «Сбербанку» впали на 40%.

Ще раніше про запровадження нових санкцій проти Росії заявила Британія.

24 лютого, в день нового масштабного вторгнення Росії в Україну, російський ринок акцій пережив найбільший обвал за всю історію.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

У МОЗ повідомили про 57 загиблих, 169 поранених впродовж 24 лютого в результаті нападу Росії на Україну.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».