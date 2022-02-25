Українські військові знищили близько 800 противників – заступник міністра оборони

Втрати особового складу противника орієнтовно складають 800 осіб, дані ще уточнюються, повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб», – написала вона.

Маляр також повідомила, що станом на 03:00 25 лютого українською армією знищено 7 ворожих літаків, 6 гелікоптерів, понад 30 одиниць танків, 130 одиниць ББМ.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо нового вторгнення до України, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».