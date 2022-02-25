Генштаб ЗСУ закликає українців повідомляти військовим про пересування російської техніки

Генштаб Збройних сил України закликає українців, зокрема жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей, повідомляти військовим інформацію про пересування ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що ймовірно вночі росіяни будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Тож людей закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».