Ракетний удар по прикордонному пункту в Запорізькій області: є загиблі і поранені

Внаслідок ракетного удару по прикордонному пункту в Запорізькій області є загиблі і поранені прикордонники.

Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

«О 4:25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу «Приморський Пасад», що в Запорізькій області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені», – йдеться у повідомленні.

Вранці 25 лютого Росія вторглася в Україну в різних місцях по всій довжині спільного кордону, і з боку Білорусі. Прикордонники, ЗСУ, Нацгвардія та тероборона прийняли бій.

Президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».