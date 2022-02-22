Гурт Kalush Orchestra поїде на «Євробачення-2022» від України

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022» в Італії. Про це 22 лютого повідомили самі музиканти та Суспільний мовник.

Як повідомило Суспільне мовлення, відповідне рішення ухвалив організаційний комітет Національного відбору на «Євробачення» 22 лютого.

«У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою», — йдеться в коментарі вокаліста гурту Олега Псюка, який опублікувало Суспільне.

Організаційний комітет звернувся до Kalush Orchestra з пропозицією представити Україну 17 лютого.

Це сталося після того, як Суспільне припинило участь у відборі переможниці Аліни Паш через надання недостовірної інформації щодо в’їзду до окупованого Криму.

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі відбору.

«Євробачення-2022» відбудеться в італійському Турині. Півфінал відбудеться 10 і 12 травня, фінал конкурсу – 14 травня.