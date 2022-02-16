Суспільне підтвердило: Аліна Паш не представлятиме Україну на «Євробаченні»

Організаційний комітет Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації. Про це повідомив Суспільний мовник 16 лютого.

«Пункт 3.4. правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення–2022» передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час», – зазначають у пресслужбі Національної суспільної телерадіокомпанії.

Як додає Суспільне, підставою для рішення стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби, за якою відомство не створювало документ про перетин адмінкордону з Кримом, що його команда Паш надала мовнику.

За повідомленням, співачка «висловила згоду з таким рішенням». Раніше Паш заявила про відмову від участі, згадавши про цькування та погрози.

Суспільне вказує на те, що правила дозволяють йому обрати представника України на «Євробаченні» з інших фіналістів відбору, але не уточнює, чи вже визначилося з кандидатурою.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.