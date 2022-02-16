«Євробачення»: Наглядова рада Суспільного проведе засідання щодо ситуації з Нацвідбором

Наглядова рада Суспільного мовника планує позачергове засідання через, зокрема, ситуацію навколо Національного відбору на «Євробачення-2022», повідомляє Національна суспільна телерадіокомпанія 16 лютого.

Засідання органу управління планується на 12 годину 18 лютого. Серед порядку денного – «ситуація, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення».

Крім того, Наглядова рада планує затвердити оцінку майна та доручити Ревізійній комісії перевірку річної фінансової звітності НСТУ за 2021 рік.

До Наглядової ради Суспільного мовлення входять представники парламентських фракцій та груп, громадських об’єднань та асоціацій.

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12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.