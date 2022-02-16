Аліна Паш заявила про відмову від участі в «Євробаченні»

Співачка, переможниця Національного відбору на «Євробачення-2022» Аліна Паш заявила, що відмовляється від участі в пісенному конкурсі. Про це вона заявила 16 лютого на своїй інстаграм-сторінці.

За словами Паш, вона зіткнулася з тиском, зламом її соціальних мереж, погрозами та цькуванням.

«Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення», – написала співачка.

Вона додала, що її команда зв’яжеться з Суспільним мовником, аби оформити цю відмову.

Суспільний мовник наразі не коментував цю заяву.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.