Голову оргкомітету відбору на «Євробачення» Лодигіна звільнили з посади

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) ухвалила рішення звільнити Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін. Про це 18 лютого повідомив член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного мовлення Вадим Міський.

«Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін. Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним у інших ролях», – написав Міський.

Раніше цього тижня організаційний комітет припинив участь співачки Аліни Паш у відборі. Сама співачка повідомила про це як про власне рішення зняти власну кандидатуру.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.