Суспільне запропонує Kalush Orchestra представляти Україну на «Євробаченні-2022»

Суспільний мовник запропонує гурту Kalush Orchestra взяти участь у «Євробаченні-2022», представляючи Україну. Про це мовник повідомив 17 лютого.

За повідомленням, таке рішення ухвалив організаційний комітет Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» на позачерговому засіданні.

Мовник нагадав, що Kalush Orchestra із піснею Stefania посів друге місце у фіналі відбору, отримавши 14 балів – з них 8 балів від глядачів та 6 від суддів.

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«Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору», – коментують рішення у компанії.

Гурт наразі не коментував публічно цю пропозицію.

Напередодні організаційний комітет припинив участь співачки Аліни Паш у відборі. Сама співачка повідомила про це як про власне рішення зняти власну кандидатуру.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році, що є порушенням правил нацвідбору.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Після відбору, втім, Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала документ про нібито законний в’їзд до Криму, який Суспільному мовнику надала команда Паш. Відтак НСТУ анонсувала збори організаційного комітету для ухвалення подальшого рішення.