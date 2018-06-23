Святослав Вакарчук закликав молодих людей в Україні не боятися змінювати систему. Про це музикант говорив у суботу в Києві на випуску Української академії лідерства. «Цю систему найкраще характеризує слово «страх». Вона боїться всього на світі – вона боїться своїх виборців, вона боїться не виграти наступні вибори, вона боїться втратити гроші, які були вкрадені. Вона боїться міжнародних організацій, вона боїться Америку, вона боїться Росію, вона боїтсья Китай, Євросоюз – вона боїться всіх. Але найбільше вона боїться Вас, бо Ви справжні, тому що Ви – мудрі, тому що Ви – вільні», – заявив Вакарчук, завертаючись до молоді. На випуску Академії були присутні посли США, ЄС, Канади, Бельгії та виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Українська академія лідерства – це освітня програма розвитку для випускників шкіл. Вакарчук є членом наглядової ради цієї приватної ініціативи.