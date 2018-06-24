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24 Червень 2018, Київ 13:59
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Солісти «Ла Скала» і Віденської опери дали концерт у Києві – відео

Солісти «Ла Скала» і Віденської опери дали концерт у Києві – відео
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Українські оперні співаки, які здобули визнання за кордоном, виступили у Києві. На Софіївські площі просто неба відбувся гала-концерт «В Україну повернусь». Ідея проекту – об’єднати українських солістів, які працюють у світових театрах «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден» і Віденській опері і рідко виступають в Україні, на одній сцені. Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Маріан Талаба, Зоряна Кушплер і Олександр Цимбалюк виконали партії із популярних світових опер у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України.

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