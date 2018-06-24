Українські оперні співаки, які здобули визнання за кордоном, виступили у Києві. На Софіївські площі просто неба відбувся гала-концерт «В Україну повернусь». Ідея проекту – об’єднати українських солістів, які працюють у світових театрах «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден» і Віденській опері і рідко виступають в Україні, на одній сцені. Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Маріан Талаба, Зоряна Кушплер і Олександр Цимбалюк виконали партії із популярних світових опер у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України.