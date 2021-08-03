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Суспільство

3 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

3 серпня 1778 року в Мілані (Італія) відкрився оперний театр «Ла Скала»

Які події очікуються?

  • На Олімпіаді в Токіо українські спортсмени виступатимуть в змаганнях зі стрибків у довжину, вільної та греко-римської боротьби і спортивної гімнастики.
  • У Києві пройде акція підтримки українського політв’язня Валентина Вигівського, заарештованого в анексованому Криму у 2014 році.
  • Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднить звіт про розслідування вибуху в порту Бейрута 4 серпня 2020 року.

Цей день в історії

  • 1778 року в Мілані (Італія) відкрився оперний театр «Ла Скала».
  • 1958 року американський атомний підводний човен «Наутілус» вперше в історії дістався Північного полюсу.
  • 1987 року після важкої хвороби помер актор, сценарист і режисер Іван Миколайчук, виконавець головних ролей у стрічках «Тіні забутих предків», «Пропала грамота» та інших.
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