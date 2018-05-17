Картини в Національному художньому музеї України «заговорили»

У Національному художньому музеї України презентували перший аудігогід найбільш знаковими роботами українських художників. Це сталося у рамках проекту «Коли картини заговорять». В озвучуванні взяли участь 30 українських зірок, серед яких – співаки, актори, ведучі, спортсмени та дизайнери.

Голосами Тіни Кароль, Юрія Горбунова, Маші Єфросиніної, Василя Вірастюка, Ольги Сумської, Володимира Притули та багатьох інших «заговорили» твори мистецтва періодів ХІІ-XVIII та ХІХ – початку ХХ століть. Зокрема, це картини Тараса Шевченка, Тетяни Яблонської, Алли Горської, Олександра Мурашка та інших українських митців.

«Тут є експонати, які могли б зацікавити Лувр, і Лувр міг би навіть позмагатися з нами за те, щоб вони експонувались в ньому. Але вони тут і ми, на жаль, про них не знаємо. Тому цей проект покликаний насамперед зробити промо для українського мистецтва», – наголошує телеведучий Олександр Скічко, який озвучив три роботи початку ХХ століття художника Сергія Васильківського.

Він також наголошує, що такий підхід має на меті подолати і певний стереотип, який сформувався в українців.

«Для мене, як і для всіх українців, був певний штамп, що українські музеї нудні. Так, напевно, повелось з дитинства, тому що коли нас привозили до музеїв, це були якісь класичні екскурсії з монотонними голосами без жодного ентузіазму. Але ж коли ми їдемо за кордон, ми біжимо в музей!» – зауважує телеведучий.

«Коли картини заговорять» – спільний проект Національного художнього музею України та інтернет-видання 23-59.com.ua.