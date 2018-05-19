Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків святкував міжнародний день музеїв разом із відвідувачами. Усі охочі безкоштовно відвідали зали музею, ще й вночі – нова атмосфера для поціновувача мистецтва, що додала експонатам незвичних відтінків. Одночасно з цим презентували відкриття виставки венеціанського мистецтва «Венеція Найясніша» (Venezia la Serenissima) спільно з Львівською галереєю мистецтв в рамках проекту «Європейський вимір». Публіці показали полотна і експонати із запасників Національного музею, що раніше ніколи не виставлялися.