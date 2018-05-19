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19 Травень 2018, Київ 13:00
Фотогалереї

Ніч у музеї Ханенків: експонати зі сховищ і нова венеціанська виставка – фоторепортаж

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків святкував міжнародний день музеїв разом із відвідувачами. Усі охочі безкоштовно відвідали зали музею, ще й вночі – нова атмосфера для поціновувача мистецтва, що додала експонатам незвичних відтінків. Одночасно з цим презентували відкриття виставки венеціанського мистецтва «Венеція Найясніша» (Venezia la Serenissima) спільно з Львівською галереєю мистецтв в рамках проекту «Європейський вимір». Публіці показали полотна і експонати із запасників Національного музею, що раніше ніколи не виставлялися.
Парадні сходи дому Ханенків
1 Парадні сходи дому Ханенків
Співробітники музею закінчують монтаж виставки венеціанського мистецтва &laquo;Венеція Найясніша&raquo;. Зліва &ndash; портрет прокуратора Оноріо Гримані, XVII століття, праворуч &ndash; &laquo;Архітектурна фантазія&raquo; (Capriccio) Бернардо Белотто XVIII століття
2 Співробітники музею закінчують монтаж виставки венеціанського мистецтва «Венеція Найясніша». Зліва – портрет прокуратора Оноріо Гримані, XVII століття, праворуч – «Архітектурна фантазія» (Capriccio) Бернардо Белотто XVIII століття
Фрагмент картини Гаспаро Діціані &laquo;Авраам і три ангели&raquo; з виставки венеціанського мистецтва
3 Фрагмент картини Гаспаро Діціані «Авраам і три ангели» з виставки венеціанського мистецтва
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Фрагмент персидського килима ХVIII сторіччя
5 Фрагмент персидського килима ХVIII сторіччя
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Фрагмент вишитого шовкового старовинного китайського халату
7 Фрагмент вишитого шовкового старовинного китайського халату
Комедія дель Арте в порцеляні XVIII століття&nbsp;
8 Комедія дель Арте в порцеляні XVIII століття 
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