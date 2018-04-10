Айвазовський, Шишкін, Левітан: доля гордості кримських музеїв

Назар Ситник, Інна Аннітова

«Місячна ніч» Івана Айвазовського, «Доріжка в лісі» Івана Шишкіна, «Болото» Ісаака Левітана ‒ ці та ще 49 картин привезли з Криму до Маріуполя в лютому 2014 року. Тоді передбачалося, що виставка «Російське та українське мистецтво кінця XVIII-початку ХХ століття» триватиме до травня, однак вже на початку березня Сімферопольський музей попросив негайно повернути твори мистецтва. Свої вимоги обґрунтували загостренням політичної ситуації на півострові. Уже після заяв президента Росії Володимира Путіна про нібито «приєднання» Криму до Росії 20 березня керівники Маріупольського музею віддали полотна.

«Ми, як музейники, дуже вдячні за те, що вони зрозуміли нас. Ось така складна політична ситуація, і кожному музейнику спокійніше, коли його колекція перебуває в його музеї», ‒ сказала тоді ЗМІ директор Сімферопольського художнього музею Ларіна Кудряшова.

На тому можна було б поставити крапку, але через рік кримські «чиновники» перед телекамерами розповіли про те, що картини не просто повернули в кримський музей, а це була «героїчна операція російських спецслужб».

Кримська версія подій

У 2015 році на різних кримських сайтах і телеканалах з'явилися деталі. Журналісти описували етапи операції з «порятунку шедеврів російського живопису».

Згідно з їхньою версією, троє розвідників запасу з Криму 20 березня 2014 року приїхали на позашляховику до Маріуполя, замовили таксі ‒ мікроавтобус, яким дісталися до художнього музею імені Куїнджі. На місці показали працівникам довіреність від Сімферопольського музею та забрали картини. Учасник подій Дмитро Сирнєв розповів російському «П'ятому каналу», як група намагалася замести сліди.

​«Коли ми вантажилися, ми відіслали дві-три машини у різні населені пункти. Так, з музею вони виїхали демонстративно. Я зрозумів, що нам ніщо не загрожує, і четверта машина була наша. Ми виїхали повним складом в машині на молдовських номерах», ‒ уточнює Дмитро Сирнєв.

Автомобіль з картинами попрямував до Мелітополя, там група натрапила на посилені українські патрулі, тому вирішили їхати в Новоолексіївку. Один з учасників спецоперації пригостив футбольних фанатів пивом ‒ і ті допомогли завантажити картини в потяг.

Пригостив футбольних фанатів пивом ‒ і ті допомогли завантажити картини в потяг

«Тільки завдяки самовідданим діям друзів і кураторів кримської культури вдалося немислимим чином, як у фільмах про розвідників, повернути цю колекцію в фонд музею. Сьогодні вона перебуває в Сімферопольському художньому музеї в повному складі», ‒ розповідає «голова» підконтрольного Росії «Міністерства культури Криму» Аріна Новосельська.

Імена та прізвища людей, які повертали картини до Криму, відомі. Дмитро Сирнєв на своїй сторінці в Facebook, наприклад, хвалиться фотографіями з медаллю «За повернення Криму». Павло Забудський пише, що працює в нинішньому апараті «уряду» Криму. А третій учасник ‒ Олег Маковецький. За інформацією ЗМІ, вже працює в ФСБ Росії, сторінки з його ім'ям в соцмережах немає.

Версія Маріупольського музею

Після того, як російські ЗМІ розповіли цю історію, кримінальне провадження відкрили українські правоохоронці. Музейники Маріуполя, в свою чергу, запевняли, що історія про спецоперацію фейкова, а інформацію спеціально роздувають підконтрольні Росії ЗМІ.

Музейники Маріуполя запевняли, що історія про спецоперацію фейкова

У Маріуполі стверджують: закон не порушували, а кримські колеги розірвали з ними договір оренди 11 березня, тобто до російської анексії півострова.

«За тиждень до «референдуму» ми договір розірвали. У мене є гарантійний лист, завірений мокрою печаткою, і додатки до договору, який ми розірвали... Рішення про те, що територія Криму анексована, з'явилося коли? 17 квітня!» ‒ каже завідувачка художнім музеєм ім. Куїнджі Тетяна Булі.

​При цьому музейники не пояснюють, чому віддали картини 20 березня, вже після публічних виступів Путіна.

Версія слідства

Українські правоохоронці вважають, що до 20 березня маріупольські музейники мали б зрозуміти, що відбувається в Криму й кому вони віддають 52 твори мистецтва з Художнього фонду України. У 2017 році прокуратура оголосила підозру керівнику краєзнавчого музею Ользі Чаплинській та завідувачу фонду музею імені Куїнджі Наталії Куренишевій. Офіційне звинувачення ‒ службова недбалість.

«Посадові особи музею, нехтуючи вимогами законодавства, передали невідомим особам, які зараз встановлюються, ці картини, не маючи на це жодних підстав», ‒ каже заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко.

Їх засудили до трьох років позбавлення волі, але відразу ж амністували

Слідство тривало понад два роки, вирок музейникам оголосили в січні 2018 року. Обвинувачені свою провину визнали, їх засудили до трьох років позбавлення волі, але відразу ж амністували. А ось до вироку особам, які забирали картини з Маріуполя, справа не дійшла.

«Ті особи, які вказані в тій статті, перебувають в полі зору наших слідчих, і ми працюємо над тим, щоб або підтвердити, або спростувати інформацію про те, що це був задум спецслужб. Те, що це були сплановані дії з метою заволодіння майном нашої держави, це вже встановлений факт», ‒ вказує Олександр Удовиченко.

Яка доля картин?

Зараз більшість із 52 робіт художників, вивезених з Маріуполя, перебувають у Сімферопольському художньому музеї. Співробітники розповідають, що в 2014 році картини привезли у відмінному стані. Тепер частину творів мистецтва повезли показувати в сусідню Росію.

Серед них і найцінніша ‒ «Місячна ніч» Айвазовського, її відправили до Владивостока.

Ще один цінний експонат ‒ «Доріжка в лісі» Івана Шишкіна ‒ забрали в колекцію Державного російського музею в Санкт-Петербурзі.

Українська прокуратура всю інформацію про 52 картини передала в Інтерпол, щоб відстежити твори мистецтва, якщо їх вивозитимуть за кордон. Втім, в міжнародний розшук картини досі не оголосили.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії