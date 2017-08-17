У Мінкульті Криму заявляють, що оголошені у розшук картини перебувають у музеї Сімферополя

У підконтрольному Кремлю Міністерстві культури анексованого Криму заявляють, що картини, оголошені Україною у міжнародний розшук, належать Сімферопольському художньому музею, де і зараз перебувають. Про це повідомляє сайт «Крим.Реалії», посилаючись на російські ЗМІ.

За цими даними, полотна вивезли на виставку в Мариуполь і повернули назад в березні 2014 року.

«Ці картини належали і належать Сімферопольскому художньому музею. Вони виставлялися в Маріуполі, у художньому музеї імені Куїнджі, який є філіалом Мариупольського краєзнавчого музею. В березні 2014 року вони повернулися в Криму, про що є акт, підписаний обома сторонами», – цитує прес-службу Мінкультури Криму російське інформаційне агентство ТАСС.

Раніше сьогодні українська прокуратура Криму повідомила про оголошення у розшук каналами Інтерполу 50 картин художників вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століття, які у березні 2014-го були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею.

Йдеться, зокрема, про полотно «Лунная ночь» Івана Айвазовського, «Дорога в лесу» Івана Шишкіна, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

За даними прокуратури, орієнтовна вартість картин станом на 20 березня 2014 року становила 1мільйон 324 тисяч доларів США.

18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей відправив до Маріупольської картинної галереї імені Куїнджі 53 роботи російських художників XVIII-XIX століть. Виставка планувалася до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, оскільки кримські музейники зажадали повернути експонати. За даними російських ЗМІ, наприкінці березня 2014 року картини з маріупольського музею забрала група відставних військових з Криму, і доставила полотна на анексований півострів.