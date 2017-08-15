Крим: у галереї Айвазовського стверджують, що не планують знову вивозити картини в Росію

У Феодосійській картинній галереї імені Івана Айвазовського більше не планують вивозити картини після їхнього повернення з сусідньої Росії. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила директор феодосійської галереї імені Айвазовського Тетяна Гайдук.

На даний момент, за її словами, всі повернені картини можна побачити в експозиції галереї.

«Там (у московській Третьяковській галереї – ред.) були не лишекартини, але й меморіальні речі, графічні роботи. Деякі меморіальні предмети можна побачити в залі, графіки в залі зараз немає, вона цілий рік не експонується, а живописні роботи, які виїжджали, – абсолютно всі в залах», – запевнила Гайдук.

В 2016 році 38 картин Івана Айвазовського з Феодосії були передані в московську Третьяковську галерею. Міністерство культури України у відповідь заявило про порушення статті 5 Гаазької Конвенції від 1954 року, яка забороняє вивезення цінностей з анексованої території.

До анексії Росією Криму колекція картинної галереї імені Івана Айвазовського в Феодосії склала 417 полотен художника та його учнів.

На батьківщині Івана Айвзовського в Феодосії 29 липня 2017 року пройшли заходи в рамках святкування 200-річчя з дня народження художника.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія відкидає окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».