Україна розшукує через Інтерпол 52 картини з Сімферопольського музею – прокуратура АРК

П’ятдесят картин художників вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століття, які у березні 2014-го були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею, оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерпол, повідомила українська прокуратура Криму на своєму сайті.

Йдеться, зокрема, про полотно «Лунная ночь» Івана Айвазовського, «Дорога в лесу» Івана Шишкіна, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

За даними прокуратури, орієнтовна вартість картин станом на 20 березня 2014 року становила 1мільйон 324 тисяч доларів США.

«Оголошення культурних цінностей у розшук Інтерполу прискорить процес їх повернення до Музейного фонду України. Прокуратурою надаватиметься правова оцінка по кожному факту незаконного заволодіння та користування надбанням, що належать нашій державі. У тому числі, винні особи будуть відповідати перед законом. Це вже не перший результат роботи у цьому напрямку. Нагадаю, що у грудні минулого року Окружний суд Амстердама своїм рішенням визнав, що колекція «Скіфського золота» належить Україні і повинна бути повернута на її територію», – прокоментував прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

2016 року 38 картин Івана Айвазовського з Феодосії були передані в московську Третьяковську галерею. Міністерство культури України у відповідь заявило про порушення статті 5 Гаазької Конвенції від 1954 року, яка забороняє вивезення цінностей із окупованих територій.

Пізніше в музеї повідомили, що картини повернули і вивозити у Росію наразі не планують.

До анексії Росією Криму колекція картинної галереї імені Івана Айвазовського в Феодосії склала 417 полотен художника та його учнів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія відкидає окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».