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Уникальную картину эпохи дореволюционной России отреставрировали в Дружковском музее Донецкой области. Полотно «Лунная ночь» ранее неизвестного автора восстановили после долгих лет забытья подручными средствами. До революции ей владел крупный помещик и промышленник Григорий Елисеев. Сегодня картина в новом свете доступна всем почитателям творчества художников-передвижников.

Картина «Лунная ночь» представляет собой большое вертикальное полотно. На ней ночной лесной пейзаж: луна пробивается сквозь облака, отражается в реке. На могучих ветвях сосен отдыхают птицы. Холст обрамлен позолоченной рамой с богатой лепниной. Но все это обнаружилось только после того, как картину очистили от пыли и старого потемневшего лака.

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«Там было слоя три, наверное, старого пожелтевшего лака, который как раз давал вот такую темноту. Полотно было практически черным. Там не видно было даже сюжета. Когда сняли лишние слои, там много деталей таких проступило, которые просто не видны были до этого. И уже само полотно мы покрывали потом уже профессиональным лаком художественным. Теперь оно более-менее в нормальном виде», – говорит научный сотрудник Дружковского историко-художественного музея Марина Бурыкина.

Картина была написана в 1907 году по заказу местного помещика и промышленника Григория Елисеева. Но после революции долгие годы пылилась на чердаке его усадьбы.

Сегодня в этом здании городская больница. Полотно сильно пострадало во время Второй мировой войны. Осколки от снарядов оставили 12 порезов на холсте. Сотрудница музея Татьяна Гришунина умело очищает полотна. Женщина говорит, что «Лунную ночь» уничтожить могла самая обычная пыль, которая со временем разрушает слои краски.

«Нужно смотреть, насколько устойчив красочный слой. Если я буду это делать все сериями, я же не знаю, насколько, красочный слой подвержен каким-то испытаниям, чтобы не отвалился. Под пылью и под лаком могут куски краски отваливаться. Я не столько протираю, сколько изучаю. Пока. А потом, конечно будет еще работа другая», – говорит Гришунина.



Полноценной реставрацией такую работу назвать нельзя. Но сотрудники музея сделали все, что было в их силах, ведь профессиональные реставраторы из Харькова отказались браться за «Лунную ночь». Поэтому восстанавливать полотно пришлось самим.

«Я, честно говоря, была сама удивлена. Приходила и реально не замечала. Вот раньше. А когда уже увидела, честно говоря, девочки сами проявили инициативу. Я как бы поощряла, наблюдала за этими всеми действиями. Я довольна, потому что они очень аккуратно подошли. И то, что она украсила интерьер вот этот конца 19 – начала 20 века, это просто шикарно», – рассказывает директор музея Светлана Кривоносова.

Теперь перед историками и культурологами новый вызов. Им предстоит установить автора картины. На полотне, конечно, стоит подпись А. Медведев, но о таком художнике эпохи передвижничества ранее ничего не было известно. Возможно, это единственное произведение этого автора, дошедшее до наших дней.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)