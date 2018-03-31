Мінкульт планує домагатися запровадження санкцій через передачу картин до Росії

Міністерство культури України повідомляє, що початок підготовки пропозицій щодо застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України. Про це йдеться у відповіді міністерства на інформаційний запит проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Використання музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що зберігаються в музейних установах Автономної Республіки Крим і місті Севастополі для експонування на виставкових проектах за межами України є незаконним», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що після анексії Криму «втрачено зв'язок з установами культури, розташованими на території півострова», але Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію сусідньої Росії.

За фактом переміщення в 2016 році з Криму в Россіію 38 картин з колекції Національної картинної галереї імені. І. К. Айвазовського було відкрито кримінальне провадження з правової кваліфікацією за статтею 356 Кримінального Кодексу України (самоправство), відзначили в українському Мінкульті.

Після анексії Криму, Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.