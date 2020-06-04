Арахамія про об’єднання низки міністерств: це була не дуже правильна ініціатива

Об’єднувати міністерства було «не дуже правильною ініціативою», повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«Мені здається, що так, це була не дуже правильна ініціатива. Так само, як й ініціатива з Міністерства економіки зробити великого монстра. Зараз це великий монстр. Мені здається, що зараз треба рухатися більш концентровано… Можемо чекати найближчим часом відділення Міністерства агропромислового комплексу», – заявив Арахамія.

На початку вересня уряд тодішнього прем’єра Олексія Гончарука реорганізував низку міністерств. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі об’єднали з Міністерством аграрної політики. На їхній основі створили Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Так само об’єднали Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів в Міністерство енергетики та захисту довкілля. Тепер Рада хоче знову призначити окремого міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Міністерство культури, молоді та спорту постало на основі трьох міністерств: інформаційної політики, культури, молоді та спорту. Згодом воно стало Міністерством культури та інформаційної політики.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб створили на основі Міністерства у справах ветеранів та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Згодом знову з’явилися окремий міністр у справах ветеранів та окремий міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.