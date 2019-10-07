Олександр Ткаченко підтвердив претензії на посаду голови КМДА

Народний депутат від партії «Слуга народу», колишній генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації, яку планують відібрати в міського голови Києва Віталія Кличка.

Як сказав він в ефірі «Радіо НВ», він уже подав необхідну для такого кандидування декларацію про свої доходи.

Що ж до того, чи призначать його очолювати КМДА, Ткаченко заявив: «Там є така ключова фраза – «може». Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента».

Декларація Олександра Ткаченка як кандидата на посаду «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», а саме на посаду «голови», була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ще 3 жовтня. Того дня він відмовився коментувати журналістам повідомлення про можливість призначення його на посаду голови КМДА.

Розмови про те, що Олександр Ткаченко як представник нині владної партії може бути призначений на посаду керівника КМДА й таким чином реально контролювати всі дії київської міської влади, точаться вже давно.

Саме Ткаченко став співавтором законопроєкту, що має на меті законодавчо розділити посади Київського міського голови і голови КМДА. Підконтрольний президентові нинішній склад Верховної Ради вже ухвалив його в першому читанні якраз 3 жовтня – того ж дня, коли Ткаченко подав свою декларацію як кандидат. Кличко назвав цей законопроєкт незаконним і таким, що суперечить Конституції, що не є в інтересах Києва і киян.

16 вересня Олександр Ткаченко повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації й підпорядкованих структур. Ткаченко назвав причиною для проведення аудиту «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання». 17 вересня Ткаченко заявив, що такий аудит уже призначений.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації 4 вересня. Як заявляв тоді Олексій Гончарук, ухвала Кабміну надійде президентові Володимиру Зеленському, який ухвалить остаточне рішення; при цьому вимогу про звільнення Кличка свого часу висунув сам Зеленський.

Кличко назвав це рішення незаконним. Нині він судиться через це з Гончаруком і Кабміном.

Попередній уряд прем’єра Володимира Гройсмана відмовлявся погодити таку ж вимогу нового президента.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

Із іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.

Нині в офісі Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду «вже не актуальне».

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.