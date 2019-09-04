Уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, підтвердив прем’єр Олексій Гончарук.

Він сказав про це на пресконференції за підсумками засідання Кабміну.

За словами Гончарука, ухвала Кабміну тепер надійде президентові Володимиру Зеленському, який ухвалить остаточне рішення.

«Незважаючи на те, що це рішення команди загалом, і остаточне рішення буде ухвалювати президент, у мене немає сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися цим всім групам впливу, то це гарно відіб’ється на інтересах киян», – сказав голова уряду.

Кандидатури на нового очільника КМДА поки що немає, додав Гончарук.

Мер Києва Віталій Кличко рішення уряду наразі не коментував.

24 липня речник тодішнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Уряд Гройсмана відмовився погоджувати це рішення.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.

Нині в офісі Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду вже не актуальне.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.