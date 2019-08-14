Уряд Гройсмана не погоджуватиме звільнення Кличка – речник

Чинний склад Кабінету міністрів України не розглядатиме погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, повідомив речник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.



«Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде», – написав Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 14 серпня.

Детективи НАБУ найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка в рамках розслідування справи щодо заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про нібито запропонований йому хабар. Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав 9 серпня в Києві.

30 липня Андрій Богдан заявив, що Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.