Хто новий Зеленський у «Кварталі 95» – відео

13 серпня відбувся перший концерт «Кварталу 95» без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим. Останній грає на сцені «Кварталу» чинного президента. Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День незалежності. Під час концерту жартували і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема «Кварталу» обіграв ситуації, коли Богдан постійно щось підказує на вухо президенту. «Дісталося» і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Володимиру Кличку.