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14 Серпень 2019, Київ 16:06
Відео

Хто новий Зеленський у «Кварталі 95» – відео

Хто новий Зеленський у «Кварталі 95» – відео
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13 серпня відбувся перший концерт «Кварталу 95» без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим. Останній грає на сцені «Кварталу» чинного президента. Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День незалежності. Під час концерту жартували і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема «Кварталу» обіграв ситуації, коли Богдан постійно щось підказує на вухо президенту. «Дісталося» і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Володимиру Кличку.

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