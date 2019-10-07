Позов Кличка до Гончарука і Кабміну: суд призначив підготовче засідання

Окружний адміністративний суд міста Києва повідомив, що відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у справі за позовом міського голови Києва і голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка до Кабінету міністрів і до прем’єр-міністра Олексія Гончарука через плани нинішньої влади звільнити його з другої зі згаданих посад.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президентові України подання від 4 вересня про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень голови держави. Водночас він просить ОАСК скасувати пропозицію прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА», – нагадали в суді.

Це лише один із позовів, які Кличко подав до ОАСК наприкінці вересня. Другий позов Кличко подав проти керівника офісу президента Андрія Богдана, зазначивши, що той, на його думку, перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації 4 вересня, підтвердив прем’єр Олексій Гончарук. За його словами, ухвала Кабміну надійде президентові Володимиру Зеленському, який ухвалить остаточне рішення; при цьому вимогу про звільнення Кличка подав сам Зеленський.

Попередній уряд прем’єра Володимира Гройсмана відмовлявся погодити таку ж вимогу, яку Зеленський висунув уже давно.

А підконтрольний президентові нинішній склад Верховної Ради вже ухвалив у першому читанні законопроєкт, що має на меті законодавчо розділити посади Київського міського голови і голови КМДА.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

Із іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.

Нині в офісі Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду «вже не актуальне».

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.