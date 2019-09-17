Уряд призначив аудит роботи КМДА – Ткаченко

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив провести аудит діяльності владних структур столичної адміністрації, повідомив ініціатор відповідного звернення, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко.

«48 годин вистачило новому очільнику Кабміну, щоб призначити перевірку, яку попередня влада відкладала 5 років», – написав Ткаченко на сторінці у Facebook.

За його словами, перевірка усіх структур розпочнеться наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

16 вересня народний депутат зі «Слуги народу», ексгендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур. Ткаченко назвав причиною для проведення аудиту «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання».

У відповідь міський голова Києва Віталій Кличко сам звернувся до Державної аудиторської служби щодо проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про проведення озачергових виборів голови та депутатів Київської міської ради 8 грудня.